مذكرة تفاهم بين "أوقاف دبي" و"كليات التقنية العليا" لتمكين الطلبة وتعزيز الوعي الوقفي

وقعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مذكرة تفاهم مع مجمع كليات التقنية العليا، بهدف تعزيز التعاون المشترك، ودعم القطاع التعليمي، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة في الإمارة.

وبموجب المذكرة، ستعمل المؤسسة على تقديم الدعم للطلبة المستحقين في الكليات، وتوفير فرص للتدريب العملي داخل المؤسسة، إلى جانب إتاحة فرص توظيف للخريجين وفق احتياجاتها لتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، كما تشمل الشراكة تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم ورش تثقيفية للطلبة حول مفهوم الوقف وأهميته لترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز وعيهم بالمسؤولية المجتمعية.

وأكد الأمين العام للمؤسسة علي المطوع، أن الشراكة تعكس التزام المؤسسة بالاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب بالعلم والخبرة، مشيراً إلى أن التعاون يسهم في دعم الطلبة المستحقين لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية، وترسيخ دور الوقف كأداة تنموية مستدامة تخدم المجتمع وتترك أثراً إيجابياً طويل الأمد.

من جانبه، أوضح مدير مجمع كليات التقنية العليا الدكتور فيصل العيان، أن التعاون يعزز منظومة الدعم الأكاديمي لاستدامة المسيرة التعليمية للطلبة المستحقين وتحقيق تميزهم الأكاديمي والمهني.

واعتبر الشراكة خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الوقف لديهم، مشيراً إلى أن الكليات تنظر إلى الشراكات الوطنية كركيزة لتطوير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطلبة وتؤهلهم بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل.