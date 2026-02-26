«فرجان دبي» تنظم فعالية جديدة من مبادرة «تاجر الفريج الصغير» في حوي ند الشبا

تواصل مؤسسة «فرجان دبي» تعزيز روح الإبداع والمبادرة لدى الأطفال، عبر تنظيم فعالية جديدة من مبادرة «تاجر الفريج الصغير» بالتعاون مع بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي يومي 27 و28 فبراير الجاري في منطقة حوي ند الشبا، وذلك تماشياً مع حملة «رمضان في دبي»، ضمن فعاليات موسم الوُلفة، بهدف توفير منصة عملية للأطفال لخوض تجربة البيع والتسويق ضمن بيئة داعمة ومحفزة.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، الرامية إلى دعم المواهب الناشئة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى النشء.

وتشهد الفعالية مشاركة نحو 30 مشروعاً متنوعاً، تتضمن منتجات يدوية وأعمالاً إبداعية، تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مع إكسابهم خبرات عملية في مجالات التنظيم والتواصل والتسويق.

كما تُسهم المبادرة في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، حيث يشارك الأطفال إلى جانب أولياء أمورهم في أنشطة مختلفة داخل الفريج، بما يعكس مفهوم الجيرة الطيبة ويقوي التلاحم بين أفراد المجتمع.

وتسعى المبادرة إلى ترسيخ مفاهيم المسؤولية وريادة الأعمال لدى الأطفال، عبر إشراكهم في إدارة مشاريعهم الصغيرة والتفاعل مع الزوار، ما يمنحهم تجربة واقعية في عالم الأعمال بعيداً عن الإطار التعليمي التقليدي، ضمن أجواء احتفالية مُلهمة ومُشجّعة على الابتكار.

بيئة تعليمية وتجريبية

وقالت مدير فرجان دبي علياء الشملان: «تعتبر مبادرة تاجر الفريج الصغير جزءاً من جهودنا المستمرة لتمكين الأطفال وتعزيز مهاراتهم الريادية منذ سنٍّ مبكرة؛ فنحن نسعى لتوفير بيئة تعليمية وتجريبية تجمع بين المتعة والتعلم، وتشجع الأطفال على استكشاف أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واقعية».

وأضافت: «كما تهدف المبادرة إلى إشراك الأسر بشكل فعّال، بحيث يكون للآباء دور مباشر في دعم أبنائهم خلال تجربة البيع والتسويق. هذا التفاعل يعزز الروابط الأسرية ويغرس في الأطفال قيم التعاون والمبادرة والمسؤولية».

وأكّدت علياء الشملان أنه من المقرر تنظيم المبادرة في مختلف فرجان دبي، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة منها، مع منح أطفال كل منطقة الأولوية للمشاركة في فعالية فريجهم، تعزيزاً لانتمائهم المجتمعي وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي ضمن بيئتهم المحلية.

وتابعت: «فخورون بإتاحة الفرصة للأطفال من خلال تلك المبادرة، لخوض تجربة عملية في عالم ريادة الأعمال، والتعرف إلى تحديات السوق وفرص النجاح، ضمن أجواء آمنة وداعمة تشجعهم على الابتكار والإبداع. ونأمل أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق للمواهب الشابة نحو مستقبل ريادي مزدهر».