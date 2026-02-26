تفاعل مجتمعي واسع مع فعالية مدفع إفطار شرطة دبي

تشهد فعالية مدفع الإفطار التي تنظمها شرطة دبي، إقبالاً مجتمعياً واسعاً مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حرص العائلات على التواجد في مواقع المدافع الثابتة أو "الرحال" على مستوى إمارة دبي، في مشهد يعكس عمق العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة في هذا الشهر الفضيل.

وتحوّلت مواقع المدفع قبيل أذان المغرب إلى وجهة يومية للعائلات، التي حرصت على اصطحاب أطفالها لمشاهدة لحظة الإطلاق إيذاناً بالإفطار، والتقاط الصور التذكارية التي توثق هذه العادة العريقة، وسط أجواء يسودها الفرح والبهجة.

وأجمع عدد من حضور فعالية مدفع الإفطار على أن مدفع الإفطار يمثل رمزاً من رموز الشهر الفضيل، ويجسد ارتباط المجتمع الإماراتي بعاداته وتقاليده الأصيلة، مشيرين إلى أن متابعة إطلاقه تضفي على لحظة الإفطار طابعاً خاصاً، خاصة للأطفال.

وتولي شرطة دبي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات، حيث أن هناك 6 مدافع ثابتة طيلة الشهر الفضيل في كل من منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي (ساحة الوصل)، ودبي فيستيفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور".

وهناك المدفع الرحّال الذي يزور خلال شهر رمضان 17 منطقة لينتقل من حديقة زعبيل، إلى مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق اتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفة، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، وبعده مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه "فيدا كريك هاربر"، وأخيراً حديقة البرشاء.