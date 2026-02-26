الإمارات تتضامن مع البرازيل وتعزّي في ضحايا الأمطار والانزلاقات الأرضية

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في ولاية ميناس جرايس جنوب شرقي البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، وأحدثت خسائر مادية جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا ولحكومة البرازيل وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.