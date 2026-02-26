"أبوظبي للتنقل" يشرف على أول اختبارات "تسلا" على الطرق لتقنية القيادة الذاتية المتقدمة

بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، يشرف مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، على تنفيذ أول اختبارات لتقنية القيادة الذاتية المتقدمة "بإشراف السائق" التابعة لشركة "تسلا"، في عدد من طرق إمارة أبوظبي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الإمارة، وضمن إطار منظّم يهدف إلى تقييم أداء التقنية في بيئة تشغيل واقعية، والتحقق من جاهزيتها من ناحيتي السلامة والتشغيل.

وتُنفَّذ هذه الاختبارات بالتنسيق مع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما يعكس التعاون الاستراتيجي في دعم الابتكار ضمن أطر تنظيمية معتمدة، ويسهم في إرساء إطار متقدم لاختبار تقنيات القيادة المساعدة والمتقدمة في المنطقة، مع ضمان التوازن بين متطلبات السلامة وتشجيع تبنّي التقنيات الحديثة.

وقال المدير العام لمركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" بالإنابة الدكتور عبدالله حمد الغفلي: "يأتي إشراف مركز النقل المتكامل على بدء اختبارات تقنية القيادة الذاتية المتقدمة لشركة تسلا ضمن التزامه بدوره التنظيمي والتشريعي، حيث تمثل هذه الاختبارات خطوة نوعية لتقييم أداء التقنية في بيئة تشغيل واقعية، وجمع البيانات اللازمة للتحقق من جاهزيتها قبل أي توسّع مستقبلي في نطاق الاستخدام".

وأضاف: "نحرص من خلال هذا الإطار المنظّم، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وتشجيع تبنّي الحلول الذكية من جهة، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من جهة أخرى، ما ينسجم مع توجهات الإمارة في تطوير منظومة نقل متقدمة وآمنة ومستدامة".

ويُشكّل هذا البرنامج خطوة داعمة لجهود إمارة أبوظبي في تقييم التقنيات المتقدمة، وتعزيز جاهزيتها لاعتماد حلول التنقل المستقبلية وفق متطلبات السلامة المعتمدة، ما ينسجم مع توجهات الإمارة في تطوير منظومة نقل متقدمة وآمنة.