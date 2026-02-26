مجموعة "إينوفو" تدعم حملة "حدّ الحياة" بـ5 ملايين درهم

أعلنت "مجموعة إينوفو" عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

تأتي مساهمة مجموعة إينوفو" في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتسعى إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتهدف الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان المبارك بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

تنظم الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوفو بيشوي عزمي، إن حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في إحداث تأثير إيجابي ملموس في واقع المجتمعات حول العالم، وإنقاذ الأطفال من الجوع، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

وأضاف: "تأتي مشاركتنا في هذه الحملة النوعية في إطار التزامنا المستمر بدعم الجهود الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات، والمساهمة في تنفيذ برامج مستدامة تستهدف توفير الغذاء للأطفال المحتاجين حول العالم، بما يساهم في تحسين ظروف حياتهم وتمكينهم من النمو في بيئة صحية وآمنة، وبناء مستقبل أفضل لهم.

وتواصل الحملة استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.