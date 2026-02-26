«جمارك دبي» تبحث تعزيز التوطين في القطاع اللوجستي

عقدت جمارك دبي اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين لمبادرة «مسار 33» لعام 2026، الموجهة للقطاع الخاص اللوجستي، بحضور ممثل مجلس «نافس» وأعضاء مجلس «شباب نافس»، عقب فتح باب التسجيل للشركات للمشاركة في الدفعة الثانية من المبادرة للعام الجاري.

وشارك في الاجتماع عدد من كبرى الشركات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، شملت Aramex وFedEx وUPS وCMA CGM وMaersk وDHL، في تأكيد على قوة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم التوطين وتعزيز استدامة سوق العمل.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي، خميس المهيري، أن «دعم التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي يشكلان أولوية أساسية لنا، ونعمل من خلال المبادرة على توفير فرص نوعية تسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع اللوجستي في دبي».

وأضاف أن برنامج «مسار 33» شهد، خلال الفترة الماضية، تقدماً ملحوظاً ونجاحات مهمة في ربط الكفاءات الوطنية بفرص عمل متميزة، متطلعاً إلى مواصلة هذا الزخم، بالتعاون مع الشركاء لتعزيز استدامة سوق العمل وتحقيق مستهدفات دبي في هذا المجال.

وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات المبادرة وما تم إنجازه، بما في ذلك النجاحات المتحققة في ربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل النوعية في القطاع اللوجستي.

كما ناقش الحضور خطة برنامج «مسار 33» لعام 2026، التي تضمنت الإطار الزمني المقترح للتنفيذ، والمتطلبات التشغيلية والتنظيمية للمرحلة المقبلة، إلى جانب الاستعدادات لإقامة معرض وظيفي داعم لمخرجات المبادرة، يهدف إلى تسهيل التقاء الباحثين عن عمل مع الجهات المشاركة.

وتناول الاجتماع مراجعة وتأكيد الشواغر الوظيفية المتاحة حالياً والمتوقعة مستقبلاً لدى الشركاء، بما يعزز جاهزية المبادرة لتلبية احتياجات سوق العمل، إضافة إلى مناقشة مرئيات وتوصيات الشركاء حول سبل تعزيز فاعلية المبادرة ورفع أثرها، وطرح مقترحات تطويرية تسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وزيادة فرص التوظيف المستدام.