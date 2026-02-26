جلسة بـ «جامعة الإمارات» تناقش دور الجامعات في دعم الأسرة

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة مجالسها الرمضانية، الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «أهمية الأسرة ودور المؤسسات الأكاديمية في تعزيز دور الأسرة»، وذلك في إطار التزامها بدورها الثقافي والمجتمعي، وسعيها إلى ترسيخ القيم وتعزيز التماسك الأسري.

وقال مدير جامعة الإمارات، الدكتور أحمد علي الرئيسي، في كلمته، إن تنظيم هذه المبادرة يأتي انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص هذا العام ليكون عاماً للأسرة، بما يجسد الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة. ويعكس تنظيم المجالس الرمضانية في جامعة الإمارات هذا التوجه الاستراتيجي عبر دعم الحوار المجتمعي، وتفعيل دور المؤسسات الأكاديمية، في خدمة المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع وأساس تنميته المستدامة.

وتناولت النقاشات سبل تطوير البرامج والمبادرات الأكاديمية الداعمة للاستقرار الأسري، وتعزيز منظومة القيم والهوية الوطنية.

وركزت الجلسة على دور الجامعات في دعم منظومة الأسرة، عبر البحث العلمي والمناهج والأنشطة اللامنهجية، وأهمية دمج مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتماسك الأسري في البيئة التعليمية، واستعرضت آليات تطوير مبادرات توعوية وتثقيفية تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، بما يُسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة.