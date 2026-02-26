رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من الرئيس الكوري

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا، لي جيه ميونغ، تتصل بعلاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» التي تجمع البلدين.

وسلّم الرسالة إلى سموه، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي، كانغ هون سيك، خلال استقباله بقصر البطين في أبوظبي.

ونقل المبعوث الكوري إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدّم والازدهار، بينما حمّل سموه المبعوث الخاص تحياته إلى الرئيس الكوري وتمنياته لبلده وشعبه مزيداً من التطور، ولعلاقات البلدين دوام الازدهار.

وتطرق اللقاء إلى مسارات تطور التعاون الإماراتي - الكوري في إطار «الشراكة الاستراتيجية الخاصة» التي تجمع البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، خصوصاً في المجالات ذات الأولوية التنموية، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا الدفاع، إلى جانب المجالات التعليمية والثقافية وغيرها.

كما استعرض الجانبان مخرجات «زيارة دولة» التي قام بها لي جيه ميونغ إلى دولة الإمارات، خلال نوفمبر الماضي، وما شهدته من توطيد للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المستقبلية، من أجل مواصلة النمو المشترك والازدهار المتبادل في المجالات الحيوية.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.