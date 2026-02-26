إطلاق مرحلة التصويت الجماهيري لاختيار أجمل صوت قرآني لعام 2026

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إطلاق المرحلة النهائية للبحث عن أجمل صوت قرآني لعام 2026، بفتح باب التصويت الجماهيري للمتسابقين، وذلك بعد أن اختارت لجان التحكيم ستة متسابقين من أجمل الأصوات خلال مرحلتَي التصفيات الأولى والثانية، ثلاثة ذكور وثلاث إناث.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «ونحن نستقبل شهر الرحمة والبركة، نجدد العهد للاحتفاء بالقرآن الكريم ونشر رسالته السمحة وتحفيز الأجيال على حمل قيمه».

وفتحت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي تقام برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باب التصويت للجمهور لاختيار أجمل صوت قرآني لعام 2026 عبر الموقع الإلكتروني: quran.gov.ae، كما أعلنت أسماء المتسابقين الستة الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية من التصفيات، وهم من فرع الذكور كلّ من عمر علي عوض من جمهورية مصر العربية، وعبدالله فيصل البطي من دولة الكويت، وكرار ليث سعد من جمهورية العراق، ومن فرع الإناث كلّ من عائشة الرُّمَيْ من جمهورية إندونيسيا، وسارة عبدالكريم الحلاق من الجمهورية العربية السورية، وجنا إيهاب رمضان من جمهورية مصر العربية.

وستعلن الجائزة نتيجة التصويت والفائز بأجمل صوت قرآني خلال حفل تكريم الفائزين، في الثاني من مارس المقبل، بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث سيتم تكريم الفائز الأول بأجمل صوت قرآني لعام 2026 في فرع الذكور بجائزة تبلغ مليون دولار، والفائزة الأولى بجائزة تبلغ مليون دولار، إضافة إلى تكريم الشخصية القرآنية العالمية بجائزة قدرها مليون دولار.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أحمد درويش المهيري: «برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في دورتها الـ28، إلى مرحلة جديدة من خلال رؤيتها التطويرية الشاملة، لتُجسّد التزام دبي الراسخ في أن تظل منارةً عالميةً تصون قيم القرآن الكريم، وتنشر رسالته السامية، حيث تنقل الإضافات النوعية في هذه الرؤية التطويرية الجائزة من حيز المنافسة التقليدية إلى آفاق الريادة عالمياً من خلال توسيع المشاركة الدولية برفع قيمة الجوائز لتصبح الأكبر عالمياً، واستحداث فئة الإناث، وإتاحة الفرصة للمشاركة عبر الترشح الشخصي المباشر، إضافة إلى فتح باب التصويت الجماهيري في التصفيات النهائية لاختيار أجمل صوت قرآني للعام 2026».

وأكّد أن الجائزة استهدفت من خلال فتح باب التصويت الجماهيري للمرشحين ممن تأهلوا للمرحلة النهائية، إحداث حراك روحاني عابر للقارات خلال الشهر الفضيل؛ للتفاعل مع كتاب الله وقيمه السمحة، وربط المسلمين في شتى بقاع الأرض بعذوبة التنزيل وجمال الأصوات.

وحملت الدورة الجديدة إضافات نوعية تُعزّز من مسيرة الجائزة، أبرزها رفع قيمة الجوائز الإجمالية إلى أكثر من 12 مليون درهم، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مليون دولار في كل فئة (الذكور والإناث).

كما تم فتح باب المشاركة للإناث، للمرة الأولى، من خلال فئة خاصة بهن، ليتم رفع عدد فئات الجائزة إلى ثلاث فئات، هي: فئة الذكور، وفئة الإناث، وجائزة الشخصية القرآنية العالمية.

وحققت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قفزة كبيرة في أعداد المشاركين، حيث تلقت 5618 طلب مشاركة من 105 دول، 30% منها في فرع جائزة الإناث، وضمت طلبات التسجيل مشاركات من الدول العربية والإسلامية والجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا وروسيا ودول من مختلف القارات.