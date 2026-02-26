مكتوم بن محمد: أهل الكويت إخوةٌ في التضامن

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، دولة الكويت بمناسبة يومها الوطني.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نحتفي باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، ونهنّئ قيادتها وشعبها بـ65 عاماً من المجد والعزة والتطور والريادة. أهل الكويت إخوةٌ في التضامن، وشريكٌ أصيل في مسيرة العمل الخليجية، نسأل الله أن يديم عزّها ومجدها وأخوّتنا مناراً يضيء الطريق للمستقبل».