الإمارات تشارك الكويت أفراحها باليوم الوطني

تشارك دولة الإمارات دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني، الذي يوافق 25 فبراير من كل عام، وذلك تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وتعد العلاقات الإماراتية الكويتية أنموذجاً في متانتها وتكاملها وقدرتها على التطور في المجالات كافة، في ظل الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما تمثل علاقتهما دعامة رئيسة لوحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره.

وجسدت توجيهات القيادة الرشيدة الإماراتية بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولتي الإمارات والكويت لمدة أسبوع، خلال الفترة من 29 يناير الماضي حتى الرابع من فبراير الجاري، في جميع إمارات الدولة، تحت شعار «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، تقديراً إماراتياً عميقاً لدولة الكويت الشقيقة، ولطبيعة العلاقات الخاصة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وتمضي العلاقات الثنائية بين دولتَي الإمارات والكويت قدماً بدعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

ويحرص البَلدَان على ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، عبر مجموعة من الآليات واللجان المشتركة وفي مقدمتها «اللجنة العليا المشتركة» بين البلدين، والتي عقدت دورتها السادسة، أخيراً، في دولة الكويت الشقيقة.

وتربط دولة الإمارات ودولة الكويت علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية يعكسها النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022) 317 مليار درهم، بواقع 63 ملياراً للواردات، و85.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و168.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 38.8 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، محققاً نمواً قدره 7.6%، كما زادت الواردات بين دولة الإمارات من الكويت خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة 3.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 4% خلال الربع الثالث.

وتُعد دولة الكويت من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما تُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت عالمياً والأول عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما يُقارب 20% من صادرات الكويت غير النفطية. ويمثل القطاع السياحي إحدى الركائز الأساسية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ عدد السياح الكويتيين القادمين إلى دولة الإمارات 400 ألف سائح خلال عام 2025، مسجلاً زيادة تقرب من 6% مقارنةً بعام 2024، كما وصل إجمالي عدد الرحلات المباشرة التي تشغلها الناقلات الوطنية بين البلدين إلى 174 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً.

ويشكّل قطاع التعليم ركناً أساسياً في مسيرة التعاون بين دولتَي الإمارات والكويت، وتعود أولى خطوات هذا التعاون إلى عام 1952، عندما وجّه أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، عقب زيارة لإمارة الشارقة، بإرسال بعثة تعليمية كويتية إلى الإمارات.

وأسهمت اللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين في ترسيخ التعاون الثقافي، حيث تم خلال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين الإمارات والكويت، التي عقدت في مارس 2008، توقيع سبع اتفاقيات شملت مجالات الثقافة والفنون والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.