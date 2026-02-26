مركز شرطة القصيص يسيّر 22 ألف دورية خلال 3 سنوات

سجّل مركز شرطة القصيص ومركز شرطة المرقبات أرقاماً تشغيلية لافتة ومشروعات تقنية متقدمة، قادتهما إلى صدارة فئة «أفضل مركز شرطة شامل» ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز، بعد تحقيق نتائج نوعية في خفض الجرائم، وتسريع الاستجابة، وتعزيز التحول الرقمي وتجربة المتعاملين.

وشملت أبرز المؤشرات تشغيل أكثر من 22 ألف دورية أمنية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 في نطاق القصيص، وتحرير ما يزيد على 100 ألف مخالفة مرورية ضمن مبادرة «طرق آمنة»، إلى جانب خفض معدل وفيات الحوادث المرورية في 2025 مقارنة بعام 2024.

وفي المقابل، حقق «المرقبات» خفضاً في الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة، وارتفاعاً في مؤشر الشعور بالأمان، إضافة إلى حصوله على تصنيف 6 نجوم بدرجة 93، وهي الأعلى بين مراكز الخدمة الحاصلة على هذا التصنيف في الدولة.

وبحسب تقرير حصلت عليه «الإمارات اليوم» يعتمد مركز شرطة القصيص على أنظمة متطورة للتنبؤ الأمني الاستباقي مثل «أزري» و«شاهين» لتحليل الأنماط الإجرامية وإعادة توزيع مناطق الاختصاص بمرونة، ما أسهم في تحقيق زمن قياسي للاستجابة للحالات الطارئة جداً، وتعزيز كفاءة الانتشار الأمني. وأفاد التقرير بأن المركز أطلق مبادرة «أمن المناطق العمالية» بالشراكة مع بلدية دبي، وأسهمت في رفع مؤشر ضبط المطلوبين وتعزيز الاستقرار المجتمعي، دعماً لمستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وفي الجانب المروري، نفّذ مبادرة «طرق آمنة» عبر حملات ضبط مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 100 ألف مخالفة.

وعزز المركز خدماته الرقمية من خلال مراكز الشرطة الذكية (SPS)، وتطبيق «مركز الشرطة في هاتفك»، واستخدام تقنيات البلوك تشين والتعرف إلى الوجوه وأنظمة التحليل الذكي، ما أتاح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة.

كما أطلق مبادرة «المدير في إسعادكم»، حيث التقى بـ1501 متعامل تم تكريم 50 منهم.

وأفاد التقرير بأن مركز شرطة المرقبات هو أول مركز شرطة ذكي يعمل دون تدخل بشري مباشر.

وأشار إلى أن المركز يعتمد على منظومة تحليل بيانات متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لربط البيانات المرورية والجنائية.

وأطلق المركز الدورية الذكية المزودة بتقنيات التعرف إلى الوجوه ولوحات المركبات المطلوبة، والنقل المباشر لمسرح الجريمة، وإمكانية استكمال إجراءات البلاغات في موقع الحادث.

وفي مجال تجربة المتعامل، حصل المركز على تصنيف 6 نجوم بدرجة 9، كما فاز بجائزة مركز إسعاد المتعاملين ضمن جائزة القائد 2025، وطبّق سياسة خدمات 360 لإشراك المتعاملين والموظفين في تطوير الخدمات.

وأسهم في فوز المركز بجائزة وزير الداخلية للمركز الشامل، توفير مرافق مهيأة لأصحاب الهمم وكبار السن، تشمل المسار الذكي وخدمة «لبيه» وغرفة حسية، محققاً شهادة البيئة الآمنة للتوحد، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية مثل «صوت المتعاملين» و«أمن المدارس» وبرنامج «الشرطي جارك».