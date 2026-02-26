شرطة دبي تحدد 8 إرشادات للقيادة خلال الضباب

حددت شرطة دبي ثمانية إرشادات لقيادة المركبات خلال انتشار الضباب، تضمنت الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات، وتجنب استخدام المكابح فجأة، واستخدام أنوار الضباب، ومتابعة التحذيرات الجوية، والقيادة بسرعة أقل من المحددة، واستخدام مسّاحات الزجاج، وعدم الانشغال بالهاتف، واستخدام مزيل الضباب.

وتلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، 8263 مكالمة على رقم الطوارئ 999 خلال فترة الضباب، التي استمرت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، من الساعة الثالثة فجراً حتى العاشرة صباحاً.

وقال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالنيابة، المقدم أحمد عبدالرحمن آل علي، إن على السائقين توخي الحذر خلال الضباب وفي مختلف التقلبات الجوية الأخرى، مع ضرورة الالتزام بقوانين السلامة واتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المختصة في الدولة، والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.

وأوضح أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث سيرٍ بين العشرات من المركبات مُخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية، وذلك في حال لم يلتزم السائقون بالنصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة.

ودعا السائقين إلى تخفيض السرعات أثناء القيادة في الضباب، وتجنب استخدام المكابح بشكل مفاجئ، واستخدام أنوار الضباب، والقيادة بسرعة أقل من المحددة، واستخدام ماسحات الزجاج.

كما دعا مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، إلى الالتزام بارتداء «السترة العاكسة»، والقيادة في المسارات المخصصة، وبسرعات منخفضة، واتباع القواعد والإرشادات المرورية حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.