"نسائية دبي" تطلق "إمارتية مبدعة" لتمكين السيدات ودعم المشاريع الإبداعية

أطلقت جميعة النهضة النسائية بدبي، بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، مبادرة مبتكرة تحت عنوان "إماراتية مبدعة ..من التمكين إلى الإنتاج"، تستهدف تمكين السيدات الإماراتيات في مجال تفصيل وخياطة الملابس النسائية من خلال برنامج تدريبي متكامل يواكب احتياجات سوق العمل ويعزز الاستقلال الاقتصادي للمرأة الإماراتية.

وأكدت مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي الدكتورة فاطمة الفلاسي، أن الجمعية تواصل دورها الريادي في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق مبادرات نوعية تترجم الرؤية الوطنية إلى برامج عملية مستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في قدرات المرأة وتأهيلها مهنياً يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك واقتصاد إبداعي متنوع.

وأضافت أن مبادرة "إماراتية مبدعة.. من التمكين إلى الإنتاج" تجسد هذا التوجه من خلال نقل السيدات الإماراتيات من مرحلة التأهيل والتدريب إلى مرحلة الإنتاج والاستقلال الاقتصادي بما يعزز دورهن في قطاع الصناعات الإبداعية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

من جانبها قالت القائم بأعمال مدير إدارة التدريب والاستشارات في الجمعية لولوة أحمد الفارسي،، إن المبادرة تستهدف 20 سيدة إماراتية وتقدم لهن برنامجا تدريبيا متخصصا يمتد عبر ثلاث مراحل متكاملة تبدأ بالتأهيل المهني وتنتهي بمرحلة الإنتاج التجاري وريادة الأعمال، بما يضمن انتقال المشاركات من مرحلة التعلم إلى الاستدامة الاقتصادية مثمنة دعم مؤسسة تراحم الخيرية.

وأوضحت أن المستوى التأسيسي من البرنامج والذي تم الانتهاء منه استمر لمدة ثلاثة أشهر بواقع 68 ساعة تدريبية عملية، وركّز على إكساب المشاركات المهارات الأساسية في تفصيل وخياطة الملابس النسائية والتعامل مع الأدوات والمعدات وتنفيذ قطع عملية وفق معايير الجودة.

وأكدت أن مبادرة " إماراتية مبدعة ..من التمكين إلى الإنتاج" تهدف إلى نقل المشاركات إلى مرحلة الاعتماد على الذات وإطلاق مشاريع تجارية ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المرأة الإماراتية في قطاع الصناعات الإبداعية انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة ودعم الكفاءات الوطنية.

من جانبها أكدت مؤسسة تراحم الخيرية، أن مشاركتها في المبادرة تنطلق من إيمانها العميق بأن تمكين المرأة اقتصادياً هو أحد أهم مسارات العمل الخيري المستدام؛ لافتة إلى أن دعم المشاريع الإبداعية للسيدات الإماراتيات يمثل استثماراً في الإنسان ويسهم في تحويل المهارات إلى فرص إنتاج حقيقية تعزز الاستقلال المالي وتفتح آفاقاً جديدة لريادة الأعمال.