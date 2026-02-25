أسطورة الكريكيت بريت لي ينتقل إلى دبي ويشتري منزلاً في دانوب

أعلن أسطورة الكريكيت الأسترالي السابق بريت لي رسميًا انتقاله للإقامة في دبي، بعد استحواذه على مسكن فاخر مطل على الواجهة البحرية في مشروع “بريز من دانوب”، أحد المشاريع الحصرية التابعة لشركة دانوب بروبرتيز.

تواصل دبي استقطاب الشخصيات العالمية والمستثمرين، بفضل ما تتمتع به من أمان، وبيئة ضريبية محفزة، وبنية تحتية عالمية المستوى، واستقرار اقتصادي طويل الأمد. ويؤكد قرار بريت لي بالانتقال إلى الإمارة الثقة المتزايدة التي يوليها المستثمرون وملاك المنازل لسوق العقارات في دبي وجودة الحياة الرفيعة التي توفرها.

وأكد بريت لي انتقاله قائلاً: "دبي مدينة توفر فرصًا استثنائية مع الحفاظ على أسلوب حياة آمن وحيوي. بالنسبة لي ولعائلتي، كان من المهم اختيار مكان يجمع بين القيمة الاستثمارية طويلة الأجل ومستوى معيشي متميز. وعند البحث عن منزل في دبي، كانت دانوب بروبرتيز خياري الوحيد، نظرًا لسمعتها القوية في تقديم مشاريع عالية الجودة بكل شفافية وثقة. وعندما تعرفت لأول مرة على مشروع بريز من دانوب، لفت انتباهي فورًا. فالموقع المطل على الواجهة البحرية، والإطلالات البحرية المفتوحة، والمرافق المتكاملة، والشقق المفروشة بالكامل، وخطة الدفع المميزة بنسبة 1% شهريًا، جعلت القرار سهلاً بالنسبة لي."

ومن جانبه، علّق ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، قائلاً: "نفخر بالترحيب بسفيرنا العالمي بريت لي في دبي وضمن عائلة دانوب. لقد أصبحت دبي مركزًا عالميًا للناجحين الذين يقدّرون الطموح والأمان والنمو. في دانوب بروبرتيز، تتمثل رؤيتنا في تطوير مشاريع لا توفر منازل فحسب، بل تقدم تجارب معيشية متكاملة. ويجسد مشروع بريز من دانوب هذه الرؤية، ويسعدنا أن يكون بريت قد اختارنا لهذا الاستثمار المميز."

ويقع مشروع بريز من دانوب في منطقة دبي الملاحية، إحدى أبرز المناطق المطلة على الواجهة البحرية، ويوفر إطلالات بحرية مفتوحة، وتصميمًا عصريًا، وأسلوب حياة يجمع بين الراحة وسهولة الاتصال. ويضم المشروع أكثر من 40 مرفقًا بأسلوب المنتجعات الفاخرة، بما في ذلك مسابح إنفينيتي، ومساحات مختصة للعناية بالصحة، ومناطق ترفيهية خضراء، ومرافق لياقة بدنية حديثة، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تمزج بين الهدوء وراحة الحياة الحضرية.