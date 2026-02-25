تفاصيل جديدة تنتظر مستخدمي قطار الركاب في الدولة

كشفت شركة قطارات الاتحاد عن تفاصيل جديدة تنتظر مستخدمي قطار الركاب المتوقع تشغيله في وقت لاحق من هذا العام، إذ ستوفر خيارات متنوعة للمسافرين الدائمين والعائلات ورجال الأعمال، معززة بخدمات الواي فاي وشحن الهواتف.

وأكدت الشركة أنه تم تصميم تجربة المسافرين انطلاقاً من احتياجات الأفراد اليومية وطريقة عيشهم وعملهم وتنقلهم في دولة الإمارات، لتوفّر لهم خياراً حديثاً ومريحاً وموثوقاً للتنقل بين المدن، يمنحهم وقتاً أفضل وجودة رحلة أعلى، مع الإسهام في دعم مستهدفات الدولة في التنقل المستدام.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لقطارات الاتحاد لخدمات الركاب عزة السويدي،: "ننتقل اليوم من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى ترسيخ مفهوم تجربة الركاب، يكون فيها المسافر محور كل قرار، نعمل على تطوير خدمة لا تُستخدم بدافع الحاجة فقط، بل يختارها الأفراد عن قناعة، لأنها تنسجم بسلاسة مع نمط حياتهم اليومي وتمنحهم تجربة تنقّل أكثر راحة وموثوقية".

وأضافت السويدي: "الموثوقية هي كل شيء. قطارات الاتحاد ستوفر رحلة يمكن الاعتماد عليها فعلياً، بحيث يتمكن المسافر من ترتيب يومه بثقة واطمئنان، ويستعيد وقتاً يمكن أن يستثمره فيما يهمه."

ستوفر شبكة قطارات الركاب للمسافرين الدائمين تجربة سفر تقوم على الموثوقية وراحة البال، حيث يمكنهم التخطيط لأنشطتهم اليومية بفضل الرحلات المنتظمة والمقاعد المضمونة والبيئة الهادئة على متن القطارات، مما يحول تجربة السفر إلى وقت مثمر ومريح مناسب للاسترخاء.

أما بالنسبة لرجال الأعمال، فسيوفر لهم قطار الركاب عند تشغيله بيئة مهنية ومتصلة، تواكب متطلبات عملهم، حيث تتيح لهم خدمة الاتصال "واي فاي" بالإضافة إلى منافذ الطاقة الفردية في كل مقعد، والتصاميم الداخلية الحديثة، إمكانية العمل أو التحضير لأعمالهم أو حتى الاسترخاء أثناء السفر بين المراكز الاقتصادية الرئيسية الحيوية في الدولة.

وستستفيد العائلات والمسافرون بغرض الترفيه من وسيلة نقل آمنة ومريحة تعزز وصولهم بشكل واسع لاستكشاف الإمارات، حيث تم تصميم شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب لجعل الرحلات أكثر متعة وبساطة دون أن يشغل الركاب أنفسهم بتحديات قيادة السيارات لمسافات طويلة.

كما سيوفر قطار الركاب خيارات المقاعد العائلية حتى يتمكن الأهالي والأطفال من الجلوس معاً براحة، إلى جانب خدمة تخزين الأمتعة والتي ستلبي احتياجاتهم لرحلات عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية، وزيارات الأقارب. ويتيح ذلك للعائلات فرصة أفضل للاسترخاء والاستمتاع بتجربة سفر خالية من التوتر.

علاوةً على الراحة، سيوفر قطار الركاب للعائلات فرصة أكبر لقضاء وقتهم معاً، فمع غياب الحاجة للتركيز على حركة السير والقيادة، يمكن للعائلات الاستمتاع بقضاء وقتهم معاً بالتحدث واللعب والقراءة ومشاركة لحظاتهم لتصبح الرحلة جزءاً من تجربتهم المميزة على قطار الركاب، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة 2026 بشأن بناء أسرة متماسكة، وتعزيز جودة حياتها.

تجربة ركاب ذات هوية إماراتية

تم تطوير شبكة نقل الركاب لتكون خدمة وطنية بهوية إماراتية واضحة، تعكس روح الدولة وقيمها في كل تفاصيلها.

من تصميم المحطات إلى تجربة السفر على متن القطارات، تعكس الشبكة قيم دولة الإمارات القائمة على السلامة والجودة، بما يعزز شعور الفخر والانتماء لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وترتكز هذه التجربة على أسس راسخة من السلامة والموثوقية، مدعومة بأفضل الممارسات العالمية ومعايير تشغيلية صارمة، لتقدم خدمة آمنة وعالية الجودة تسهم في دعم المجتمعات اليوم وتمتد آثارها الإيجابية لأجيال قادمة، في انعكاس يجمع بين إرث الدولة العريق وطموحها نحو المستقبل.