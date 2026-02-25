محمد بن راشد: كل عام وأخوتنا تترسخ مع الكويت ومستقبلنا يصل لآفاق أرحب وأوسع

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشعب الكويتي بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :" كل عام وكويت المحبة قيادة وشعباً بخير.. كل عام والكويت أكثر أمناً وأماناً واستقراراً وازدهاراً بقيادة أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح .."

وتابع سموه قائلا: "كل عام وأخوتنا تترسخ .. ومسيرتنا تتسارع .. ومستقبلنا يصل لآفاق أرحب وأوسع.. حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها وأدام عزها ومجدها".