محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات والكويت نموذج للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وأدعو الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عزّها وازدهارها".
وتابع سموه قائلا: "العلاقات بين الإمارات والكويت نموذج للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تقوم على الصدق والإخلاص والثقة.. وإن شاء الله نواصل معاً تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير بلدينا وشعبينا".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news