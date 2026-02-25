محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات والكويت نموذج للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، وأدعو الله تعالى أن يحفظ الكويت ويديم عزّها وازدهارها".

وتابع سموه قائلا: "العلاقات بين الإمارات والكويت نموذج للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تقوم على الصدق والإخلاص والثقة.. وإن شاء الله نواصل معاً تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير بلدينا وشعبينا".