180 ثانية تصنع فائزاً بمنحة إعلامية كاملة لـ 4 سنوات

بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والجامعة الأميركية في دبي، انطلق الموسم الـ10 من مسابقة «مبدعون في الإعلام» للعام الدراسي 2025 / 2026، في مبادرة سنوية تستهدف طلبة الصف الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة، وباللغتين العربية والإنجليزية، لاكتشاف وصقل المواهب الإعلامية الشابة.

وأفادت اللجنة المنظمة للمسابقة بأن نسخة 2026 تحمل بعداً وطنياً خاصاً، إذ تأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2025 «عام المجتمع» وعام 2026 «عام الأسرة»، ما يضع الطلبة أمام مسؤولية فكرية وإبداعية لمناقشة قضايا تمس بنية المجتمع وتحولاته.

وقالت اللجنة لـ«الإمارات اليوم»: «تتمحور المسابقة هذا العام حول إعداد فيلم قصير (ريل) بعنوان (ما أثر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع؟)، على أن تراوح مدته بين 60 و180 ثانية، لمعالجة تحليلية تقارن بين المجتمع الواقعي والمجتمعات الجديدة التي تتشكل عبر الفضاء الرقمي. ويُنتظر من المشاركين طرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت وسائل التواصل قد قرّبت المسافات أم عمّقت العزلة، واستعراض مزاياها وعيوبها، ومدى تأثيرها في تشكيل المجتمعات التقليدية، وذلك ضمن رؤية متوازنة تجمع بين الاستناد إلى دراسات موثوقة وإبراز الرأي الشخصي بأسلوب مبتكر».

وأفادت الجامعة بأن «الجائزة الكبرى تُعد الحافز الأبرز في هذا السباق الإبداعي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على منحة دراسية في كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية، فيما تُمنح جوائز قيّمة للفائزين الثلاثة التاليين، تقديراً لتميّز أعمالهم وجودتها الفكرية والفنية».

وأكّدت المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإعلام، صوفي بطرس، أن «المسابقة تُمثّل امتداداً لرسالة الكلية في دعم الكفاءات الشابة المتفوقة أكاديمياً، ومنحها فرصة حقيقية لبناء مسار مهني ناجح في قطاع الإعلام».

وأوضحت أن «الكلية تقدم عدداً كبيراً من المنح الدراسية سنوياً، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام الطلبة للتميّز، وهو ما يتجلى اليوم في حضور خريجيها في أبرز المنصات الإعلامية العربية».

وحددت اللجنة المنظمة معايير للمشاركة، وأبرزها الالتزام بالمدة الزمنية (من دقيقة إلى ثلاث دقائق)، وتقديم العمل بصيغة MP4 وبحجم لا يتجاوز 25 ميغابايت، مع ضمان جودة عالية في الصورة والصوت.

كما يشترط أن يتضمن المحتوى إشارات إلى دراسات أو أبحاث علمية تدعم الطرح، وعرض وجهة نظر المشارك بوضوح، وإرفاق البيانات الشخصية كاملة عند الإرسال.