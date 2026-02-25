إعلان التقويم الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي للأعوام الثلاثة المقبلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد التقويم الأكاديمي الخاص بمؤسسات التعليم العالي، لثلاثة أعوام دراسية مقبلة، اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، مروراً بالعام 2027-2028، ووصولاً للعام الدراسي 2028-2029.

وجاء القرار استناداً لتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وفي ظل التوجه نحو توحيد التقويم بين المدارس ومؤسسات التعليم العالي، حيث يشمل القرار جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة الجامعات الدولية التي تتبع التقويم الأكاديمي المعتمد من الجامعة الأم عند تحديد بداية ونهاية العام الأكاديمي.

ومنح القرار مؤسسات التعليم العالي المرونة الكافية بشأن تاريخَي بداية ونهاية العام الأكاديمي، بما يتناسب مع متطلبات البرامج والتخصصات، وبحسب عدد ومواعيد الفصول الصيفية، وإمكانية المرونة بما لا يتجاوز أسبوعاً، قبل أو بعد التواريخ المحددة لبداية الإجازات، مع الحفاظ على مدة الإجازة.

وبموجب القرار، ينطلق العام الأكاديمي 2026-2027 في 31 أغسطس 2026، وتشمل الإجازات عطلة الشتاء التي تمتد من 21 ديسمبر حتى الأول من يناير 2027، على أن تُستأنف الدراسة في الرابع من يناير 2027، وتليها عطلة الربيع التي تستمر من الخامس إلى التاسع من أبريل 2027.

وينتهي العام الأكاديمي في الثاني من يوليو 2027، ضمن منظومة تعليمية أكثر توازناً ووضوحاً في توزيع فترات الدراسة والإجازات، بما يسهم في تعزيز التراكم المعرفي لدى الطلبة، ويدعم جودة تجربتهم الأكاديمية، كما يشمل التقويم فصلاً دراسياً صيفياً يمتد من 24 مايو 2027 إلى الثاني من يوليو 2027. أما العام الأكاديمي 2027-2028، فيبدأ في 30 أغسطس 2027، في حين تمتد عطلة الشتاء فيه من 20 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2027، على أن تُستأنف الدراسة في الثالث من يناير 2028.

كما تتخلله عطلة الربيع التي تستمر من 27 مارس إلى 31 مارس 2028، وسيتم الانتهاء من العام الأكاديمي في 30 يونيو 2028، كما يشمل التقويم الخاص به فصلاً دراسياً صيفياً يمتد من 22 مايو إلى 30 يونيو 2028.

أما بالنسبة للعام الأكاديمي 2028-2029، فينطلق في 28 أغسطس 2028، وتشمل الإجازات عطلة الشتاء التي تمتد من 18 حتى 29 ديسمبر 2028، على أن تُستأنف الدراسة في الثاني من يناير 2029، كما يشمل عطلة الربيع التي تستمر من 26 إلى 30 مارس 2029، وينتهي العام الأكاديمي في 29 يونيو 2029، في حين يمتد الفصل الدراسي الصيفي من 21 مايو إلى 29 يونيو 2029.

وتهدف الهيكلية الجديدة إلى إرساء نموذج أكثر مرونة واتساقاً في تنظيم العام الأكاديمي الجامعي، من خلال تحديد مواعيد واضحة لبداية ونهاية الفصول الدراسية، واعتماد جدول زمني للإجازات، بما يدعم التخطيط الأكاديمي ويعزز كفاءة تنفيذ البرامج التعليمية في مختلف مؤسسات التعليم العالي.

وتعتمد الهيكلية الجديدة على توزيع الأسابيع التدريسية بما يضمن 16 أسبوعاً تدريسياً فعلياً للفصل الدراسي الأول، و17 أسبوعاً تدريسياً فعلياً للفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى ستة أسابيع للفصل الصيفي، مع استثناء الإجازات الرسمية وفترات التوقف من احتساب الأسابيع التدريسية.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اعتماد الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي يأتي في إطار رؤية متكاملة، تستهدف الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز استقراره التنظيمي، بما يدعم كفاءة الأداء الأكاديمي واستدامته.

كما يعكس القرار التزام الوزارة بتوفير بيئة جامعية متوازنة تُمكن الطلبة من تحقيق أفضل النتائج العلمية، وتدعم جاهزيتهم للمرحلة المقبلة من مسيرتهم التعليمية والمهنية، بما ينسجم مع أولويات الدولة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.