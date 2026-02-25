لطيفة بنت محمد تطّلع على مستجدات موسم «الوُلفة»

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، باللجنة المشرفة على موسم «الوُلفة»، الذي تتولى سموها قيادته والإشراف عليه، حيث اطلعت سموها، خلال اللقاء، على آخر مستجدات الموسم الذي يعكس من خلال ركائزه الثلاث «التأمل والترابط والبركة»، أصالة القيم الإماراتية والعربية والإسلامية.

ويهدف موسم «الوُلفة»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى تعزيز الروابط الأسرية عبر الاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية المحلية التي تتجسّد فيها التقاليد والهوية الثقافية.

وتم خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من مبادرات نوعية في ليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، التي أقيمت في مختلف أرجاء دبي، وحظيت بتفاعل جماهيري واسع من مختلف الجنسيات والثقافات، كما تابعت سموها مبادرات «رمضان في دبي» التي تحمل روح الشهر الفضيل، ومبادرات «العيد في دبي» التي تعكس التقاليد الحية للمجتمع.

حضر اللقاء المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان بن غليطة، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المري، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عائشة ميرّان، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بالهول.