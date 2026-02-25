يوسف علي موسليام يُسهم بـ 150 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

قدّم رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، رجل الأعمال يوسف علي موسليام، إسهاماً بقيمة 150 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، وذلك بهدف تأمين مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، يضمن لهم حياة أكثر استقراراً وارتقاء بجودة الحياة، ويسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.

وأكد يوسف علي موسليام أهمية الحملة ودورها في توفير رعاية مستدامة للأيتام، مشدداً على أهمية الجهود التي تبذلها «أوقاف أبوظبي» لتطوير نموذج وقفي قادر على تحقيق أثر اجتماعي طويل المدى، ودورها في ترسيخ تماسك المجتمع الإماراتي، بما يصب في نهاية المطاف في ازدهار الدولة ككل.

وقال: «نفخر بالإسهام في هذه المبادرة الوطنية النبيلة التي تجسد روح العطاء والتكافل التي تميّز المجتمع الإماراتي، وتؤكد التزامنا بدعم المشروعات التي تُعلي قيمة الإنسان، وتفتح أمام الأيتام الأبواب مشرعة أمام أفضل فرص التعليم والرعاية والتمكين».