«إلينغتون العقارية» تسهم بـ 5 ملايين درهم في «حدّ الحياة»

أعلنت شركة إلينغتون العقارية تقديم مبلغ خمسة ملايين درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، وتأتي هذه الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتسعى الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

وقال الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية، جوزيف توماس، إن «دعم حملة حدّ الحياة يجسّد روح التضامن والتعاطف التي تميّز دولة الإمارات العربية المتحدة»، لافتاً إلى أن «المبادرة الإنسانية تعكس كيف يمكن للعمل الجماعي أن يُحدث أثراً ملموساً وذا قيمة، ونحن على ثقة بأنها ستسهم في حماية ملايين الأطفال من الجوع وسوء التغذية».

وأضاف: «تنطلق مشاركتنا من التزامنا رؤية دولة الإمارات لمجتمع يقوم على العطاء والمسؤولية والتقدم المشترك، وفي (إلينغتون العقارية) نؤمن بأن بناء المجتمعات يتجاوز مفهوم التطوير العمراني، فهو يشمل دعم المبادرات التي تصون حق الأطفال في التغذية السليمة والعيش بكرامة ومستقبل أفضل. ونحن فخورون بالوقوف إلى جانب مجتمع دولة الإمارات في هذا الجهد الإنساني المهم».

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر قنواتها السبع الرئيسة.

