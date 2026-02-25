السوق الرمضاني في الفجيرة يدعم 63 أسرة منتجة مواطنة

أكدت بلدية الفجيرة أن السوق الرمضاني يشكل منصة رئيسة لدعم وتمكين 63 أسرة منتجة مواطنة، إلى جانب المزارعين المحليين وأصحاب الرخص التجارية، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المشاريع الصغيرة وترسيخ حضور المنتج المحلي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن تنظيم السوق يأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى تمكين الأسر المنتجة وإتاحة قنوات تسويق مباشرة لها، بما يسهم في تعزيز دخلها وتنمية مهاراتها الإنتاجية والتسويقية، ويمنحها فرصة توسيع قاعدة عملائها في بيئة رسمية منظمة.

وذكرت أن مشاركة الأسر المنتجة والمزارعين في السوق تتم وفق تنظيم وإشراف بلدي مباشر، يضمن التزام الاشتراطات الصحية، وسلامة المنتجات المعروضة، مع استمرار الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق معايير النظافة والتخزين والعرض.

وأشارت إلى أن السوق لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يمثل مساحة مجتمعية يومية تجمع الأهالي والأصدقاء بعد الإفطار، في مشهد يعكس روح التكافل والتواصل الاجتماعي الذي يميز الشهر الفضيل، ويعيد إحياء صورة الأسواق الرمضانية التي اعتادها أبناء المنطقة.

وأكد مشاركون أن السوق يمثل فرصة سنوية مهمة لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر، مشيرين إلى أنه وفر لهم بيئة عمل مستقرة وآمنة، تعزز الثقة بين البائع والمستهلك.

ويستمر السوق طوال الشهر الفضيل، ليبقى داعماً حقيقياً للأسر المنتجة والمزارعين المحليين.