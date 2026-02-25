ضبط 26 متسولاً في دبي خلال الأسبوع الأول من رمضان

ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة، 26 متسولاً من مختلف الجنسيات في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة «كافح التسول»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار «مجتمع واعٍ، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مُمثلين في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة، من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.

وقال مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد علي سالم الشامسي، إن حملة «كافح التسول» تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، التي أسهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل عن ضبط 26 متسولاً من مختلف الجنسيات.

وأوضح الشامسي أن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة المظاهر السلبية التي تؤثر في المجتمع، وعلى وصول التبرعات إلى مُستحقيها الفعليين، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين، لوضع خطط وبرامج لمكافحتها، والحد منها، وصولاً لضبط المتورطين فيها، مشيراً إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ أشكالاً عدة، منها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف معهم، حيث ضبطت حالات عدة لتلك التصرفات.

وبيّن الشامسي أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية، لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها الفعليين، حاثاً أفراد المجتمع على التبرع من خلال هذه القنوات الرسمية.

ودعا الشامسي إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «e-Crime» الإلكترونية.