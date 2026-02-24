منصور بن زايد: المجالس الرمضانية امتداد لنهج القادة المؤسسين

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، أن المجالس الرمضانية تمثل امتدادًا لنهجٍ أرساه القادة المؤسسون في التواصل مع أبناء الوطن.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المجالس الرمضانية تجمعنا على الخير، وتمثل امتدادًا لنهجٍ أرساه القادة المؤسسون في التواصل مع أبناء الوطن. نهجٌ نحرص على استمراره ونقله إلى الأجيال القادمة، بما يحفظ تلاحم مجتمعنا ويعزز استدامة مسيرتنا".