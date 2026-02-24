قرقاش: الإمارات اليوم مستقلة في قرارها رائدة باقتصادها ثرية بعقلها وتجربتها ومحصّنة بقيادتها

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات اليوم مستقلة في قرارها، رائدة باقتصادها، ثرية بعقلها وتجربتها، ومحصّنة بقيادتها. وقال قرقاش في تدوينة على منصة "إكس": "الإمارات اليوم غير الإمارات في سنوات التأسيس الأولى؛ قادتها الحكمة إلى النضج، وأوصلتها الرؤية إلى النجاح، وحوّلت التحديات إلى أمان، والعمل المخلص إلى مستقبلٍ باهرٍ فوق السحب". وأضاف: "أما اليوم، فهي مستقلة في قرارها، رائدة باقتصادها، ثرية بعقلها وتجربتها، ومحصّنة بقيادتها".