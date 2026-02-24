"طرق دبي" تساهم في حملة "حد الحياة" بـ 5 ملايين درهم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، استمراراً للحملات الرمضانية السابقة التي أُطلقت في الشهر الفضيل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحظيت بمشاركة كبيرة من مجتمع الإمارات.

ويتم تنفيذ حملة "حد الحياة " لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

نشر الخير

أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بإطلاق حملة "حد الحياة"، التي تستهدف إنقاذ خمسة ملايين طفل حول العالم من خطر سوء التغذية والجوع، تمثل امتداداً لنهج إنساني راسخ جعل من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل الخيري المؤسسي المستدام، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في هذه الحملة تنطلق من مسؤوليتها المؤسسية تجاه المجتمع، وحرصها على الإسهام في المبادرات الوطنية ذات البعد الإنساني العالمي.

وقال: "إطلاق الحملة خلال شهر رمضان المبارك يعكس فهماً عميقاً لرسالة الشهر الفضيل، التي تتجلى فيه قيم الرحمة والتكافل والتراحم، مشيراً إلى أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتجاوز مفهوم تقديم الدعم الإغاثي المباشر، إلى رؤية استراتيجية تُحدث أثراً مستداماً في حياة الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسهم الأطفال.

وأضاف : "تمثل حملة (حد الحياة) تحركاً إنسانياً عاجلاً تجاه واحدة من أكبر التحديات العالمية، نظراً لوجود ملايين الأطفال حول العالم يواجهون خطر سوء التغذية، وهي قضية تمس مستقبل المجتمعات واستقرارها، مشيراً إلى أن المبادرة تؤكد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ماضية في أداء رسالتها الإنسانية دون حدود، واضعة حماية الإنسان وصون كرامته في مقدمة أولوياتها."

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن الاستثمار في إنقاذ الأطفال من الجوع وسوء التغذية هو استثمار في مستقبل البشرية، فالأمن الغذائي يشكل ركناً أساسياً من أركان الاستقرار والتنمية المستدامة، وتعكس حملة (حد الحياة) بعداً استراتيجياً بأهمية بناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية لحشد الجهود والموارد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وإنقاذ الأطفال من خطر الجوع، وتحقيق أثر ملموس ومستدام.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل رسالة أمل إماراتية إلى ملايين الأطفال حول العالم، مفادها أن حماية الإنسان أولوية لا تعرف الحدود، وأن دولة الإمارات ستبقى في طليعة الدول التي تحوّل القيم إلى أفعال، والعمل الإنساني إلى أثر حقيقي على أرض الواقع.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.