منصور بن زايد: رمضان يجدد فينا العزم على مواصلة مسيرتنا التنموية بثقة ومسؤولية

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس الاثنين، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوزاري للتنمية على مائدة الإفطار الرمضاني.

وقل سموه في حسابه السمي على منصة إكس": "التقينا بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوزاري للتنمية على مائدة الإفطار الرمضاني، حيث اجتمعت وتجلّت روح الفريق الواحد".

وتابع سموه قائلاً: "رمضان يعمّق تلاحمنا، ويجدد فينا العزم على مواصلة مسيرتنا التنموية بثقة ومسؤولية، خدمةً للوطن وأهله".