شرطة دبي تطرح 8 شواغر وظيفية تخصصية للمواطنين

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي فتح باب التقديم لشغل ثماني وظائف تخصصية لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الجاهزية الأمنية، ورفد منظومتها بكفاءات وطنية مؤهلة.

وتشمل الشواغر الوظيفية عنصر حماية، وعنصر تحر، وعنصر أمن مؤسسات عقابية، وعنصر مكافحة شغب، وعنصر مداهمة، وعنصر متلقي بلاغات، ومسؤول دورية، ومفتش أمن طيران.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العميد راشد ناصر راشد عبدالله، أن طرح هذه الوظائف التخصصية يأتي في إطار رؤية القيادة العامة لشرطة دبي، الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكين أبناء الوطن من الإسهام الفاعل في مسيرة الأمن والاستقرار، موضحاً أن شرطة دبي تواصل تطوير منظومتها البشرية بما ينسجم مع استراتيجيتها المؤسسية القائمة على الريادة والابتكار والاستباقية في العمل الأمني.

وأشار إلى أن استقطاب العناصر الوطنية المؤهلة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي، وأن هذه الوظائف ليست مجرد فرص عمل، بل مسارات مهنية واعدة، تتيح للشباب الإماراتي الإسهام الفاعل في حماية المجتمع وصون مكتسباته، مؤكداً التزام شرطة دبي تطبيق أعلى المعايير في عمليات الاختيار والتعيين لضمان استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية.

وأفاد مدير إدارة الاختيار والتوظيف، العقيد حمد بن دعفوس، بأن عملية التقديم والاختيار ستخضع لمنظومة دقيقة من المعايير والإجراءات التي تضمن العدالة والشفافية في استقطاب المتقدمين.

وبيّن أن الشروط الأساسية تتضمن أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يقل طوله عن 165 سم، بما يتوافق مع متطلبات اللياقة البدنية للوظائف المطروحة.

وأشار إلى أن المتقدمين سيخضعون لسلسلة من الاختبارات الذكية التي تقيس القدرات الذهنية والمهارية، إضافة إلى المقابلات الشخصية التي تركز على الجوانب السلوكية والانضباطية، فضلاً عن الفحوص الطبية الشاملة للتأكد من جاهزيتهم الصحية والبدنية لأداء المهام الميدانية.

وأكد أن من الشروط الجوهرية أيضاً حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحق المتقدم أي حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله أو طرده من أي جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية، حفاظاً على معايير النزاهة المؤسسية.

وأكد أن الإدارة تسعى إلى استقطاب عناصر تمتلك روح المسؤولية والانتماء، وقادرة على تمثيل شرطة دبي بالصورة المشرّفة التي تعكس مكانتها محلياً ودولياً.

وحددت شرطة دبي للراغبين في التقدم إلى أحد الشواغر، الرابط https://qr.codes/kY8PJT، لافتة إلى أن آخر يوم للتسجيل يُوافق 31 من مارس المُقبل.