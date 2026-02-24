شرطة دبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر عند تشكّل الضباب

دعت شرطة دبي السائقين إلى توخي الحذر وخفض السرعات عند القيادة في أوقات تشكّل الضباب، مشيرةً إلى أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدنّي مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية جماعية بين عدد كبير من المركبات، وحدوث خسائر بشرية ومادية، في حال عدم الالتزام بإرشادات الجهات المعنية.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، إن على السائق التأكد من حالة الطقس، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام التي يكثر فيها تشكّل الضباب، من خلال متابعة تنبيهات الجهات المختصة، لتفادي الحوادث المرورية الخطرة.

وشدّد على خطورة حوادث الضباب لما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية، موضحاً أن معظمها ينتج عن التصادم نتيجة عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الالتزام بخفض السرعات، أو التوقف الخطأ على جانب الطريق عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة في الضباب، التي تشمل خفض السرعة، وترك مسافة أمان أكبر من المعتاد، واستخدام الأضواء المنخفضة، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسار إلا للضرورة القصوى مع استخدام إشارات الانعطاف، وعدم استخدام الأضواء العالية، لما تسببه من إعاقة للرؤية، وعدم تشغيل أضواء التحذير الرباعية أثناء السير، إضافة إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال وقوع حادث بسيط. كما دعا السائقين إلى الخروج إلى أعمالهم قبل وقت كافٍ، لتفادي التوتر الناتج عن التأخير أو الازدحام المروري.

ولفت مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من وجودها خلال أوقات الضباب على الطرق الخارجية، لتنبيه السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعات، والقيام بعمليات مسح ميداني مستمر، لمنع وقوف المركبات على كتف الطريق، والعمل على إبعادها خارج حرم الطريق بعيداً عن مسار المركبات، تجنباً لوقوع الحوادث.

وأضاف أن الدوريات المرورية ستشرف كذلك على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال فترات الضباب، للحد من المخاطر المرورية التي قد تنتج عن بطء حركتها واختلاف سرعتها عن المركبات الأخرى.