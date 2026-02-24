تعاون بين «زايد لأصحاب الهمم» و«ميديكلينيك» لتنفيذ منظومة متكاملة لـ «زراعة القوقعة»

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع «ميديكلينيك» الشرق الأوسط، بهدف توفير خدمات زراعة القوقعة الشاملة لأصحاب الهمم.

وقّع مذكرة التفاهم عن الهيئة مديرها العام، عبدالله عبدالعالي الحميدان، وعن «ميديكلينيك» الشرق الأوسط مديرها التنفيذي، هاين فان إيك، وذلك في مقر الهيئة.

وتهدف المذكرة إلى تقديم منظومة متكاملة لخدمات زراعة القوقعة، تشمل التقييمات الطبية السابقة للعملية، والإجراءات الجراحية، والرعاية اللاحقة، وبرامج التأهيل المستمر، بما يسهم في تحسين القدرات السمعية واللغوية للمستفيدين، والحد من الإعاقات الثانوية، وتعزيز استقلالية أصحاب الهمم ورفع جودة حياتهم.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تخصصية لموظفي الهيئة في جانب العلاج التأهيلي، لا سيما علاج النطق واللغة، إلى جانب خطة توعية شاملة تستهدف الأسر وأولياء الأمور خصوصاً الأمهات، والكادر الفني والكادر التعليمي والمجتمع العام، بما يعزّز الوعي بالكشف المبكر عن فقدان السمع، وأهمية التدخل العلاجي في المراحل المبكرة، ودور التقنيات الحديثة والتغذية في دعم صحة السمع والنمو اللغوي.

وقال الحميدان إن المذكرة خطوة نوعية في تطوير منظومة الخدمات العلاجية التخصصية لأصحاب الهمم، لا سيما في مجال زراعة القوقعة.

وأكد حرص الهيئة على بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات طبية رائدة تضمن تقديم خدمات متكاملة قائمة على الجودة والاستدامة، وتدعم التدخل المبكر، وتُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المستفيدين وأسرهم، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء مجتمع صحي شامل يضع جودة حياة الإنسان في صميم أولوياته.

وتشمل المذكرة إحالة الحالات بعد التدخل الجراحي إلى مراكز الهيئة للعلاج النطقي وفق الموقع الجغرافي الأنسب للمستفيد ومتابعة تأهيل النطق والسمع المناسب لكل حالة، وتزويد الهيئة بتقارير دورية توضح عدد الحالات التي تم تقديم خدمات زراعة القوقعة لها ضمن إطار مذكرة التفاهم، إضافة إلى بحث فرص توظيف المواطنين من أصحاب الهمم لدى «ميديكلينيك»، وفق المؤهلات ومتطلبات التوظيف المعتمدة.