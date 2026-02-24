100 مليون درهم من «أوقاف أبوظبي» لـ «وقف أمّ الإمارات للأيتام»

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف أبوظبي) عن تقديم مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، في خطوة تنسجم في المضمون والأهداف مع رسالتها الرامية إلى تحويل الثروات إلى حافز للنمو المستدام، وتعزيز الرفاهية المجتمعية والرخاء الاقتصادي والاستدامة، مع التركيز على صون استثمارات الأوقاف وتنميتها وحماية الأيتام.

وكانت «أوقاف أبوظبي» أطلقت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مُجسّدةً قِيَم الخير والعطاء المتجذرة في الإمارات، ومستلهمةً مضمونها من إرث الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الإنسانية نهجاً ومن الخير فعلاً مستداماً، ولاتزال قيمه النبيلة حاضرة في وجدان كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات الخيّرة.

وقال رئيس الهيئة، عبدالحميد محمد سعيد: «تمثل الحملة تجسيداً عملياً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ الوقف كأداة تنموية مستدامة تدعم الأولويات الوطنية وتعزز الاستثمار في الإنسان. وتؤكد مساهمتنا التزام الهيئة بتفعيل منظومة وقفية عصرية تُدار وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن استدامة الموارد وتعظيم أثرها الاجتماعي، وتوفير بيئة داعمة تمكّن الأيتام من بناء مستقبلهم بثقة واستقرار، وإننا نؤمن بأن الوقف ليس دعماً آنياً، بل هو إطار استراتيجي طويل الأمد يرسّخ التكافل المجتمعي ويُسهم في تحقيق التنمية الشاملة».

من جانبه، قال المدير العام للهيئة، فهد عبدالقادر القاسم: «نسعى في (أوقاف أبوظبي) إلى ترسيخ دعائم منظومة وقفية تكفل استمرارية الدعم للأيتام، وتتبنى نهجاً استثمارياً مستداماً يضمن حصولهم على أجود خدمات التعليم والرعاية الصحية، علاوة على تمكينهم اجتماعياً، ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، وليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم»، وأضاف: «تجسّد الحملة مبادرة خيرية أخرى تُضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالأعمال الخيرية والإنسانية المشهود لها عالمياً، وتعكس في الوقت ذاته رؤية قيادتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تكريس العمل الخيري والإنساني كنهج أصيل ومستدام، يستهدف تحسين جودة حياة الإنسان، وتعزيز التلاحم المجتمعي، ونشر قيم التسامح والسلام، ما يُمثل امتداداً لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً في العطاء والتنمية الشاملة». وتُواصل «أوقاف أبوظبي» إطلاق المبادرات الخيرية، حيث نجحت حملتها «وقف الحياة» التي أطلقتها في «عام المجتمع» في جمع ما يقارب مليار درهم، في حين تستقطب حملتها الحالية «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي تتزامن مع «عام الأسرة»، اهتماماً مجتمعياً واسعاً من الأفراد والمؤسسات وجهات القطاع الخاص، نظراً لدورها الإنساني النبيل وهدفها الطموح الذي يصبّ في مصلحة المجتمع ودولة الإمارات ككل.