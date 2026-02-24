10 ملايين درهم من «الأنصاري القابضة» دعماً لـ «حدّ الحياة»

أعلنت شركة «الأنصاري القابضة»، الشركة الأم للأنصاري للخدمات المالية والأنصاري للصرافة، عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكّنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

وتركز الحملة الإنسانية العالمية بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، ولاسيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت خمسة أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري القابضة»، محمد علي الأنصاري، عن فخره بالمساهمة في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعكس ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، ودورها الفاعل في دعم المبادرات الدولية الرامية إلى مكافحة الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن مساهمة الشركة في الحملة تتزامن مع مرور 60 عاماً على تأسيس الأنصاري للصرافة، وتعبر عن مسؤولية الشركة المجتمعية، والتزامها بدعم المشاريع والبرامج التي تنفذها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مشيراً إلى أن جوع الأطفال لا يُمثل تحدياً غذائياً فحسب، بل أزمة إنسانية تمسّ حق الطفل في الحياة والنمو والتعليم والاستقرار.

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر سبع قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222 IBAN:AE) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ10 دراهم، و1035 للتبرع بـ50 درهماً، و1036 للتبرع بـ100 درهم، و1038 للتبرع بـ500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع «YallaGive.com» تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـــــــود - Jood.ae».

