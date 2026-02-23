"الشؤون الإسلامية" تطلق وقف مواليد الخير

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مبادرة "وقف مواليد الخير" تحت شعار "وقفٌ يولد مع طفلك، ويظل ينمو بفضلك".

وقالت الهيئة إنه في عام الأسرة، وضمن مبادراتها الخيرية في شهر رمضان المبارك، أطلقت هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز سنة الوقف في المجتمع، من خلال دعوة الوالدين وأفراد الأسرة إلى إنشاء وقفٍ خيري مع قدوم الطفل، ليكون بركةً له، وأثراً جارياً ينمو معه، فالوقف عطاء لا يتوقف، وأجر لا ينقطع.

ودعت الأفراد إلى لمساهمة في مشاريع الوقف والزكاة وخدمة بيوت الله، من خلال موقعها الالكتروني https://www.awqaf.gov.ae/donation

جدير بالذكر أن الهيئة أطلقت عددا من المبادرات الوقفية من بينها وقف الأخت الكبرى، ووقف الأخ، ووقف حجاج الإمارات وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز سنة الوقف في المجتمع