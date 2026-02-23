بدءاً من العاشرة ليلاً.. "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الضباب

حذّر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى انعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية والجزر، وذلك من الساعة 22:00 اليوم وحتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد "الثلاثاء".

وأهاب المركز، في بيان له، بالسائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في مدى الرؤية الأفقية.