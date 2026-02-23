عبدالله بن زايد :حماية المجتمعات من خطاب الكراهية والتطرف مسؤولية جماعية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السفير الحاخام يهودا كابلون، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها سموه إلى واشنطن.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها جهود نشر قيم الحوار والتسامح، وتعزيز ثقافة التعايش، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف بكافة أشكالهما.

كما تطرقا إلى أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام كمنصة لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وبناء جسور الثقة، وترسيخ ثقافة السلام في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات، انطلاقاً من نهجها الثابت في ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية، تولي أهمية خاصة لدعم المبادرات الدولية الرامية إلى مكافحة معاداة السامية، مشدداً على أن حماية المجتمعات من خطاب الكراهية والتطرف تمثل مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً.

وأشار سموه إلى أن تعزيز التفاهم بين الشعوب وترسيخ ثقافة الحوار يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وكافة شركائها، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم التعايش المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ، ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.