الإمارات.. تحديد عطلة عيد الفطر للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين عن تحديد عطلة عيد الفطر للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص..

وجاءت تفاصيل عطلة عيد الفطر المبارك كما يلي:

الجهات الحكومية الاتحادية

من يوم الخميس الموافق لـ19 مارس 2026 ولغاية الأحد الموافق لـ 22 مارس 2026

ويستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026

القطاع الخاص

من يوم الخميس الموافق لـ19 مارس 2026 ولغاية السبت الموافق لـ 21 مارس 2026



وفي حال كان شهر رمضان المبارك 30 يوماً، تمتد العطلة إلى يوم الأحد 22 مارس 2026.