«الأمن السيبراني» يعقد شراكة استراتيجية لرعاية كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026

عقد مجلس الأمن السيبراني شراكة استراتيجية مع مسابقة كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026، بهدف تعزيز الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية الرقمية بين الطلبة في دولة الإمارات.

ووفق هذه الشراكة، يتولى المجلس رعاية واستضافة المسابقة، بما يُسهم في تمكين الطلبة من الانخراط في العصر الرقمي، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودوره في حياتهم وحاضرهم ومستقبلهم، وذلك من خلال برنامج CyberE71، دعماً لرؤية الدولة نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام ومرن.

وتأتي المسابقة ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي الآمن للمجتمع التي تنظمها جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، وجمعية الروبوتات والأتمتة، والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال وتستضيفها جامعة دبي، حيث تستهدف مسارين أحدهما لطلبة المدارس والآخر لطلبة الجامعات، على أن يُشرف برنامج CyberE71 على المسار الجامعي وقيادته، مع دعم الطلبة المتميزين وربطهم بسوق العمل.

وتركز المسابقة على ترسيخ مفهوم المسؤولية منذ التصميم وتشجيع الطلبة على تطوير حلول ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة، لاسيما في مجال التعليم، بما يشمل أدوات التعلم الذكية وأنظمة السلامة، مع مراعاة الخصوصية والأخلاقيات والأمن منذ المراحل الأولى للتطوير والمشاركة في المسابقة مجانية.

وقال رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، إن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً عالمياً، غير أن نجاحه يرتبط بعنصري الثقة والأمن، مؤكداً أن الشراكة تُمثّل استثماراً في الشباب ودعماً للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

ودعا القائمون على المسابقة طلبة المدارس، من عُمر 11 إلى 18 عاماً، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة.