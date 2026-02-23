«الأرصاد» يحذر من تدنّي مدى الرؤية الأفقية

حذّر المركز الوطني للأرصاد من وجود فرصة لتشكل الضباب، وتدنّي مدى الرؤية الأفقية التي قد تصل إلى انعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 22:00 أمس، وحتى الساعة 10:00 من صباح اليوم، وأهاب المركز، في بيان له، بالسائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة، خصوصاً في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في مدى الرؤية الأفقية.