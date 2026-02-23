شرطة دبي تضبط متسولاً يحوز 20 ألف درهم

ضبطت شرطة دبي متسولاً يحوز 20 ألف درهم في أحد مواقف السيارات، ضمن حملة «كافح التسول» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بهدف رفع الوعي بأهمية مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.

وبيّن مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد علي سالم الشامسي، أن المُتسول كان يترصد أصحاب السيارات الفارهة عند مواقف السيارات، أو الإشارات المرورية، لاستجداء عطفهم، مدعياً أن لديه ظروفاً حرجة، ولا يملك قوت يومه.

وحذّر الشامسي أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وتصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى الحصول على المنافع المادية والعينية، بقصص وحيل مُفبركة، يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو العيادات أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات.

ودعا إلى مساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة «عين الشرطة»، ومن خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية.