شركة «بن غاطي القابضة» تسهم في «حدّ الحياة» بـ 10 ملايين درهم

أعلنت شركة «بن غاطي القابضة» عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «حد الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً امتداداً لرؤية إنسانية راسخة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي جعل من مكافحة الجوع أولوية أخلاقية وإنسانية ثابتة، لا ترتبط بظرف طارئ أو أزمة عابرة، بل تنبع من قناعة عميقة بأن حماية الإنسان، ولا سيما الطفل، هي جوهر العمل التنموي والحضاري.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي القابضة»، محمد بن غاطي: «تُمثل حملة (حد الحياة) لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، امتداداً للحملات الخيرية والإنسانية التي عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إطلاقها في كل عام مع تباشير الشهر الفضيل، وقد أسهمت تلك الحملات المباركة في التخفيف من معاناة أبناء المجتمعات الأكثر احتياجاً، وهو ما يعكس الصورة المشرقة لدولتنا، وريادتها في عمل الخير».

وأضاف: «تعبّر مشاركتنا في الحملة عن قناعتنا بأهمية التكاتف والتعاضد، من أجل تحقيق غاية سامية، تتمثل بحماية الأطفال في العالم من خطر الجوع وسوء التغذية الحاد، كما تعكس إيماننا العميق بضرورة تسخير الجهود والإمكانات من أجل النهوض بواقع المجتمعات والتركيز على شريحة الأطفال الذين يعانون الجوع».

وينطوي الرقم 11.5 على دلالة طبية وإنسانية حاسمة، إذ يمثّل حداً فاصلاً بين وضع يمكن تداركه بالتدخل السريع، وحالة تدخل فيها حياة الطفل دائرة الخطر الحقيقي للموت، فعندما ينخفض محيط ذراع الطفل عن هذا القياس، يكون ذلك مؤشراً واضحاً على الهزال الشديد، وهي حالة طبية طارئة تعني أن جسم الطفل لم يعد يمتلك الحد الأدنى من الكتلة العضلية والاحتياطي الغذائي اللازمين للبقاء، وأنَّ مناعته باتت ضعيفة إلى درجة تهدد حياته بشكل مباشر.