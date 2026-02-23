«الشارقة الخيرية» تطلق «باقة الخير» لدعم المشاريع الإنسانية

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة «باقة الخير»، التي تتيح للمتبرعين المساهمة بمبلغ 100 درهم خلال شهر رمضان المبارك، لدعم مجموعة من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الدولة وخارجها.

وتهدف إلى تحفيز ثقافة العطاء المستدام، حيث تتيح للمتبرعين المشاركة في تمويل مشاريع إنسانية متنوعة تمسّ مختلف الجوانب الحياتية للفئات المحتاجة، فمن خلال دعم مشروع تفريج كربة، يتم مساعدة المتعثرين مالياً الذين تعثروا في سداد التزاماتهم المالية، ما يمنحهم فرصة جديدة للحياة ولم شملهم بعائلاتهم.

ويوفر مشروع رعاية الأيتام كفالة شهرية تغطي احتياجات الأيتام الأساسية من مأكل وملبس وتعليم، بما يضمن لهم حياة كريمة.

وتسهم التبرعات الموجهة إلى كفالة علاج المرضى في تأمين تكاليف العلاج للحالات المرضية الحرجة، خصوصاً للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة، في حين يهدف مشروع كسوة العيد إلى إدخال الفرحة على قلوب الأسر المتعففة من خلال توفير الملابس الجديدة للأطفال في المناسبات السعيدة، ليشعروا بروح العيد مثل غيرهم.

وتوفر الجمعية من خلال المبادرة فرصة للمساهمة في الوقف الخيري، وهو أحد المشاريع الرائدة التي تعمل على توليد موارد مالية مستدامة تصرف على مختلف المشاريع الخيرية، كما تدعم التبرعات مشروع طباعة المصاحف لتوزيعها على المساجد والمؤسسات التعليمية، ما يعزّز نشر وتعليم القرآن الكريم.

ويسهم مشروع إفطار الصائم في تقديم وجبات الإفطار للمحتاجين، ليكون هذا الشهر الفضيل مناسبة لتكريس معاني التكافل والتراحم، وعلى صعيد البنية التحتية الدينية، يتيح المشروع فرصة للمساهمة في بناء المساجد في المناطق التي تحتاج إلى دور عبادة، إضافة إلى دعم مشروع حفر الآبار الذي يوفر المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تعاني شح الموارد المائية، ما يحسّن جودة الحياة لسكان تلك المجتمعات.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية، محمد بن نصار، إن التبرّع الشهري بـ100 درهم يُمثل فرصة لكل فرد للمساهمة في تخفيف معاناة المحتاجين وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، من خلال دعم مشاريع حيوية تمتد آثارها لآلاف المستفيدين داخل الدولة وخارجها.

ودعت الجمعية أهل الخير إلى المشاركة الفاعلة في المبادرة، بإرسال كلمة «باقة» عبر الرسائل النصية إلى الرقم 6215، لخصم 100 درهم خلال شهر رمضان المبارك تلقائياً لدعم المشاريع الخيرية.