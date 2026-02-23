شرطة أبوظبي تعزّز وعي مستخدمي السكوترات

نفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي مبادرة توعوية ميدانية، استهدفت مستخدمي الدرّاجات الكهربائية (السكوترات) في جزيرة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، وبالتنسيق مع دوريات الضبط المروري و«دورية السعادة» ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحركة السير.

وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على تكثيف التوعية الموجهة لمستخدمي وسائل التنقل الحديثة، ومنها الدراجات الكهربائية، بما يواكب التوسّع في استخدامها، ويسهم في ترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والحد من الحوادث والإصابات الخطرة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.

وتضمنت الحملة تقديم إرشادات توعوية حول اشتراطات استخدام السكوترات المصرح بها، وأهمية التقيد بالمسارات المخصصة، وارتداء معدات السلامة، وعدم استخدامها في الطرق غير المسموح بها، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، بما يعزّز من سلامة مستخدمي الطريق ويحد من السلوكيات الخطأ.

وخالف قسم الضبط المروري خلال الحملة غير الملتزمين بالاشتراطات والقوانين، مع توعيتهم بمخاطر عدم الالتزام وما قد يترتب عليه من حوادث وإصابات جسيمة، في إطار نهج توعوي يعزز المسؤولية الفردية ويرسّخ مفاهيم الوقاية والسلامة المرورية لدى مختلف فئات المجتمع.

وشملت الحملة توزيع كتيبات توعوية على مستخدمي السكوترات، ومرتادي المواقع المختلفة وأسرهم داخل جزيرة أبوظبي.