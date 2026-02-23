«طرق دبي» ترسي عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول ثلاثة كيلومترات، ويتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة، عبر تنفيذ جسور بطول 8835 متراً ونفق بطول 480 متراً، وتطوير مداخل ومخارج عدد من الشوارع، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100% لترتفع من 4000 مركبة في الساعة إلى 8000 مركبة.

ويخدم المشروع 10 مناطق سكنية وتطويرية، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 24 دقيقة إلى خمس دقائق، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو 650 ألف نسمة.

وتفتتح الهيئة أعمال المرحلة الأولى من تطوير شارع حصة والجسور وتطوير التقاطعات ومسارات الدرّاجات، في أبريل المقبل.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير: إن «المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، تُعد استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع، التي تُنجز جميع أعمالها في الربع الأول من العام الجاري».

وأضاف أن هذه المرحلة «تشمل تطوير شارع حصة من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، من خلال رفع كفاءة تقاطع شارع الخيل مع شارع حصة، بزيادة عدد المسارات من مسارين في كل اتجاه، إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة، وتنفيذ طرق تجميعية مجسّرة لحركات الالتفاف (loops)، وتنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة من مستوى ثانٍ، للحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل باتجاه أبوظبي، بسعة مسارين، وتنفيذ توفير وصلة مجسّرة مباشرة، من مستوى ثالث، للحركة المرورية المتجهة من شارع الخيل إلى شارع حصة باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة مسارين، ويبلغ طول الجسور 2215 متراً، وتقدر الطاقة الاستيعابية الإضافية للتقاطع، بنحو 18200 مركبة في الساعة، كما يتضمن المشروع تنفيذ جسر مباشر، بطول 525 متراً، وبسعة مسارين: (Braided ramp)، لحل التداخل المروري بين شارع الخيل وشارع الخميلة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 2800 مركبة في الساعة».

وأوضح أن المشروع يخدم المشروع 10 مناطق سكنية وتطويرية، ويشمل أيضاً تطوير تقاطع شارع الخميلة مع شارعي الخيل والأصايل من خلال تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة، من مستوى ثانٍ، بطول 1650 متراً، للحركة المرورية من شارع الخميلة إلى شارع الخيل، باتجاه الشارقة بسعة مسارين، وتنفيذ جسر بطول 780 متراً، للدخول والخروج من شارع الخميلة إلى قرية جميرا الدائرية، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ وصلات مجسّرة من شارع الخميلة باتجاه شارع الخيل إلى أبوظبي بطول 1050 متراً، وتقدر الطاقة الاستيعابية الإضافية للتقاطع، بنحو 16 ألفاً و800 مركبة في الساعة.

وأضاف الطاير: «يتضمن المشروع تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع البرشاء جنوب، ويشمل تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة بطول 885 متراً، بسعة مسارين للحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى منطقة البرشاء جنوب الأولى، كما يتضمن وصلة مجسّرة مباشرة بطول 1050 متراً، من قرية جميرا الدائرية إلى شارع البرشاء جنوب، بسعة مسارين، وتقدر الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنحو 11 ألفاً و200 مركبة في الساعة، ويشمل المشروع أيضاً، تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة بطول 680 متراً، من قرية جميرا الدائرية إلى شارع حصة باتجاه شارع الخيل، بسعة مسارين، وتقدر الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنحو 16 ألفاً و800 مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ نفق بسعة مسارين بطول 480 متراً، يخدم الحركة المرورية القادمة من قرية جميرا الدائرية، باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وتوسعة شارع الحدائق، من تقاطعه مع شارع حصة حتى تقاطعه مع مدخل مجمع دبي للعلوم بطول 2.5 كيلومتر، ليكون طريقاً مزدوجاً بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتحويل جميع الدوارات الموجودة، إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 4400 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تنفيذ مسار للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، بطول 10.4 كيلومترات، يربط منطقتي دبي هيلز ودبي موتور سيتي، ويخدم عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، مثل: برشاء جنوب وأرجان ومجمع دبي للعلوم وموتور سيتي».

وذكر أن حجم الحركة المرورية على الشوارع، التي تغطيها المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، يقدر بنحو نصف مليون رحلة يومياً، فيما يخدم 10 مناطق سكنية وتطويرية، أهمها قرية جميرا الدائرية، وأرجان، ومجمع دبي للعلوم، والبرشاء جنوب، وأبراج بحيرات جميرا، وجزر جميرا، وبرشا هايتس، وذا جرينز، وتلال الإمارات، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع بنحو 650 ألف نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة، تتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 13.5 كيلومتراً.

ويجري العمل حالياً على تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الخيل الأول، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر القائم لشارع حصة، من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بالإشارة الضوئية، وكذلك تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع الأصايل، وذلك بزيادة عدد المسارات على الجسر الحالي، من مسارين في كل اتجاه إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، على امتداد شارع حصة، وتنفيذ التحسينات المرورية على التقاطع السطحي المحكوم بإشارة ضوئية.

مسار الدرّاجات الهوائية والسكوتر الكهربائي

تشمل المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ مسار للدرّاجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، بطول 13.5 كيلومتراً، يربط منطقتي الصفوح ودبي هيلز من خلال شارع حصة، ويخدم عدداً من المناطق السكنية مثل منطقة البرشاء، وبرشا هايتس، ويسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة، وينفرد مسار الدراجات الجديد بتنفيذ جسرين للدراجات الهوائية والمشاة ينفردان بتصميمهما الهندسي الفريد، الأول يعبر شارع الشيخ زايد، والثاني يعبر شارع الخيل، بعرض خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار لمسار الدراجات والسكوتر الكهربائي، ومتران لمسار المشاة.

ويسهم المشروع في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، من خلال الربط مع محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومناطق الجذب التجارية والخدمية في المنطقة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمسار بنحو 5200 مستخدم في الساعة.