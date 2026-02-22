شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تشكّل "الضباب"

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإجراءات السلامة المرورية والتقيد بالسرعات المحددة التي لا تتجاوز 80 كم/ساعة عند تشكّل الضباب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، مؤكدة أهمية توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في مثل هذه الظروف الجوية.

وأوضحت أن القيادة في أجواء الضباب تتطلب ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب الانشغال بغير الطريق أو استخدام الهاتف أثناء القيادة، لما له من تأثير مباشر على تركيز السائق وسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.

وشددت على ضرورة استخدام الأضواء الأمامية المناسبة وتجنب الإضاءة العالية التي قد تنعكس على الضباب وتضعف مستوى الرؤية .

وأكدت أن الالتزام بالإرشادات المرورية خلال الظروف الجوية المتقلبة يعزز من السلامة على الطرق ويسهم في الحد من الحوادث، مشيرة إلى أن مسؤولية القيادة الآمنة تبدأ بوعي السائق والتزامه بالتعليمات حفاظًا على الأرواح والممتلكات .