«طرق دبي» ترسي عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطوّر العمراني والنمو السكاني، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 3 كيلومترات، ويتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسية، عبر تنفيذ جسور بطول 8835 متراً ونفق بطول 480 متراً، وتطوير مداخل ومخارج عدد من الشوارع، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، حيث سترتفع من 4000 مركبة في الساعة، إلى 8000 مركبة في الساعة، ويخدم المشروع 10 مناطق سكنية وتطويرية، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 24 دقيقة إلى خمس دقائق، ويقدر عدد المستفيدين منه، بنحو 650 ألف نسمة.

إلى ذلك تفتتح الهيئة جميع أعمال المرحلة الأولى من تطوير شارع حصة والجسور وتطوير التقاطعات ومسارات الدراجات، في إبريل المقبل.

المرحلة الثانية

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «تعد المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع، التي تُنجز جميع أعمالها في الربع الأول من 2026، وتشمل المرحلة الثانية، تطوير شارع حصة من تقاطعه مع شارع الخيل إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، من خلال رفع كفاءة تقاطع شارع الخيل مع شارع حصة، بزيادة عدد المسارات من مسارين في كل اتجاه، إلى أربعة مسارات في كل اتجاه على امتداد شارع حصة، وتنفيذ طرق تجميعية مجسّرة لحركات الالتفاف (loops)، وتنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة من مستوى ثانٍ، للحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى شارع الخيل باتجاه أبوظبي، بسعة مسارين، وتنفيذ توفير وصلة مجسّرة مباشرة، من مستوى ثالث، للحركة المرورية المتجهة من شارع الخيل إلى شارع حصة باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة مسارين، ويبلغ طول الجسور 2215 متراً، وتقدر الطاقة الاستيعابية الإضافية للتقاطع، بنحو 18200 مركبة في الساعة، كما يتضمن المشروع تنفيذ جسر مباشر، بطول 525 متراً، وبسعة مسارين: (Braided ramp)، لحل التداخل المروري بين شارع الخيل وشارع الخميلة، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 2800 مركبة في الساعة».



وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن المشروع يشمل أيضاً تطوير تقاطع شارع الخميلة مع شارعي الخيل والأصايل من خلال تنفيذ وصلة مجسرة مباشرة: (Directional Ramp)، من مستوى ثانٍ، بطول 1650 متراً، للحركة المرورية من شارع الخميلة إلى شارع الخيل، باتجاه الشارقة بسعة مسارين، وتنفيذ جسر بطول 780 متراً، للدخول والخروج من شارع الخميلة إلى قرية جميرا الدائرية، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ وصلات مجسرة من شارع الخميلة باتجاه شارع الخيل إلى أبوظبي بطول 1050 متراً، وتقدر الطاقة الاستيعابية الإضافية للتقاطع، بنحو 16800 مركبة في الساعة.



وأضاف الطاير: «يتضمن المشروع تطوير تقاطع شارع حصة مع شارع البرشاء جنوب، ويشمل تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة بطول 885 متراً، بسعة مسارين للحركة المرورية المتجهة من شارع حصة إلى منطقة البرشاء جنوب الأولى، كما يتضمن وصلة مجسّرة مباشرة: (Directional Ramp) بطول 1050 متراً، من قرية جميرا الدائرية إلى شارع البرشاء جنوب، بسعة مسارين، وتقدر الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنحو 11200 مركبة في الساعة، ويشمل المشروع أيضاً، تنفيذ وصلة مجسّرة مباشرة: (Directional Ramp) بطول 680 متراً، من قرية جميرا الدائرية إلى شارع حصة باتجاه شارع الخيل، بسعة مسارين، وتقدر الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنحو 16800 مركبة في الساعة، كما يشمل تنفيذ نفق بسعة مسارين بطول 480 متراً، يخدم الحركة المرورية القادمة من قرية جميرا الدائرية، باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وتوسعة شارع الحدائق، من تقاطعه مع شارع حصة حتى تقاطعه مع مدخل مجمع دبي للعلوم بطول 2.5 كيلومتر، ليكون طريقاً مزدوجاً بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتحويل جميع الدوارات الموجودة، إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 4400 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تنفيذ مسار للدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، بطول 10.4 كيلومتر، يربط منطقتي دبي هيلز ودبي موتور سيتي، ويخدم عدداً من المناطق السكنية والتطويرية، مثل: برشاء جنوب وأرجان ومجمع دبي للعلوم وموتور سيتي».

فوائد المشروع

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن حجم الحركة المرورية على الشوارع، التي تغطيها المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، تقدر بنحو نصف مليون رحلة يومياً، وتسهم أعمال التطوير في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق بنسبة 100%، حيث سترتفع من 4000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، إلى 8000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 24 دقيقة إلى خمس دقائق، مشيراً إلى أن المشروع يخدم 10 مناطق سكنية وتطويرية، أهمها قرية جميرا الدائرية، وأرجان، ومجمع دبي للعلوم، والبرشاء جنوب، وأبراج بحيرات جميرا، وجزر جميرا، وبرشا هايتس، وذا جرينز، وتلال الإمارات، ويقدر عدد المستفيدين من المشروع، بنحو 650 ألف نسمة.

المرحلة الأولى

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع حصة، تتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسية، على شارع حصة، مع كل من شارع الشيخ زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل، وشارع الخيل، إضافة إلى زيادة عدد مسارات شارع حصة من مسارين إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنسبة 100%، لتصل إلى 8000 مركبة في الساعة، وتنفيذ مسار للدراجات الهوائية بطول 13.5 كيلومتر.