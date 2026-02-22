حمدان بن زايد يوجّه «الهلال الأحمر» بدعم مبادرة «وقف أم الإمارات للأيتام»

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، هيئة الهلال الأحمر بدعم مبادرة "وقف أم الإمارات للأيتام".

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "وجّهنا هيئة الهلال الأحمر بدعم مبادرة "وقف أم الإمارات للأيتام"، إيماناً منا بأن رعاية اليتيم مسؤولية وطن، ورسالة إنسانية لا تعرف حدوداً. في الإمارات، الخير نهجٌ متجذر، والعطاء ثقافةٌ راسخة، نستمدها من إرث زايد، ونجدد بها العهد على أن تبقى دولتنا منارةً للإنسانية، ويد خير ممدودة لكل إنسان".