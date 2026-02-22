"الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية

حذّر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية، التي قد تنعدم أحياناً في بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 10:00 من صباح اليوم الأحد.

وأهاب المركز، في بيان له، بالسائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في مدى الرؤية الأفقية.